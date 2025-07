Nonostante recenti flop come Suicide Squad e MultiVersus, che hanno fatto perdere al publisher tantissimi milioni di dollari, Warner Bros. continua a inseguire con insistenza la strada dei live-service, preparando il terreno per un nuovo videogioco da supportare nel tempo con i supereroi DC Comics.

ComicBook segnala infatti una nuova offerta di lavoro pubblicata da Warner Bros Montreal, lo studio già responsabile di produzioni come Gotham Knights (lo trovate su Amazon) e Batman: Arkham Origins, alla ricerca di personale per sviluppare un nuovo progetto DC basato proprio sul modello live-service.

Nello specifico, la posizione ricercata è quella di produttore esecutivo, che sarà incaricato di supervisionare la strategia del game as a service e il rilascio di contenuti post-lancio, compresi test beta e aggiornamenti stagionali: un annuncio che di fatto conferma quella che sarà la natura di questa misteriosa produzione.

La decisione di Warner Bros di ritentare questa strada appare particolarmente audace se si considera il già citato destino di Suicide Squad: Kill the Justice League, un disastro commerciale e di critica così grave da spingere il publisher a interrompere in anticipo il supporto post-lancio.

L'annuncio di lavoro non rivela dettagli specifici sui personaggi DC coinvolti o sul tipo di esperienza ludica prevista, ma considerando l'esperienza dello studio potremo aspettarci quasi certamente un gioco action con elementi open world.

Resta ovviamente in piedi la possibilità che possa trattarsi di un free-to-play più tradizionale, magari in grado di far concorrenza a Marvel Rivals: lo stesso James Gun aveva aperto all'ipotesi e chissà che lo studio non stia contribuendo proprio ad un progetto simile.

La persistenza di Warner Bros nel perseguire il modello live-service riflette una tendenza più ampia dell'industria videoludica degli ultimi due decenni: una ricerca diventata quasi ossessiva, ma che nel caso di questo publisher ha prodotto ben pochi risultati.

Vedremo se il nuovo progetto di Warner Bros. Montreal riuscirà a trovare un equilibrio più convincente o se rappresenterà un altro esperimento destinato a deludere le aspettative di chi spera in esperienze DC autentiche e coinvolgenti: dato che al momento sappiamo poco e nulla di questo titolo, possiamo solo invitarvi a continuare a seguirci per tutti gli ultimi aggiornamenti.