Hellblade 2, lavori in corso: nuova foto dall’attrice di Senua

Ricorderete che Senua’s Saga: Hellblade II venne annunciato per farsi portabandiera dei risultati che Microsoft voleva raggiungere con la componente tecnica dei suoi videogiochi su Xbox Series X. Non stupisce, allora, che le aspettative sulla prossima fatica di Ninja Theory, che nel frattempo è entrata negli Xbox Game Studios, siano particolarmente alte – complice anche un episodio originale che ha colpito molto positivamente pubblico e critica.

Dall’annuncio in poi non abbiamo avuto aggiornamenti significativi sul procedere dei lavori su questo nuovo videogioco, ma arriva direttamente da Melina Jurgens un piccolissimo assaggio. L’attrice, nota per essere la video montatrice di Ninja Theory che poi venne scelta internamente per dare volto e animazioni facciali alla protagonista – anche in virtù di una storia personale vicina a quella di Senua, che ha reso la sua performance estremamente sentita – ha infatti condiviso una foto sul suo profilo Twitter. Foto che ci lascia dedurre che i lavori siano in corso per le registrazioni del motion capture.

Jurgens scrive:

Per ogni battaglia vinta, ne ha luogo una più grande.

In caso i simboli sul suo volto non fossero abbastanza chiari, ad accompagnare il cinguettio c’è anche l’hashtag relativo a Hellblade, che cita sia l’episodio originale – Senua’s Sacrifice – sia il nome della saga preso dal sequel in poi – Senua’s Saga.

A meno che non si tratti di una vecchia foto di repertorio rispolverata per pubblicare questa massima, insomma, potremmo trovarci di fronte a un piccolissimo assaggio dal dietro le quinte del nuovo Hellblade, nell’attesa di scoprire qualcosa di più su questo ritorno.

Melina Jurgens nei panni di Senua nel primo trailer in-engine di Hellblade II

Nel gioco originale gli utenti vestivano i panni di Senua, partita alla volta di un viaggio senza speranza nel tentativo di placare il suo amore divenuto dolore. Ad accompagnare la protagonista nel suo percorso erano però i problemi di psicosi e schizofrenia, che la portavano prima di tutto a lottare non tanto con i nemici intorno a lei, quanto con quelli che albergavano dentro di lei.

Se volete saperne di più, non dovete fare altro che dedicarvi alla nostra video recensione.