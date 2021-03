Hearthstone – Forgiati nelle Savane: risparmiate sull’espansione con gli Amazon Coins

Questa primavera sarà lanciata “Forgiati nelle Savane“, la prossima espansione di Hearthstone, la quale avrà dalla sua ben 135 nuove carte che estenderanno le già sterminate possibilità di realizzazione del proprio deck. Tra le novità introdotte da questa nuova espansione troviamo la meccanica “Frenesia“, tramite le quale mostri, servitori, magia e macchinari che si trovano nelle Savane possono trasformare un lanciatore di asce alle prime armi in un campione dell’Orda.

Inoltre, tutte e dieci le classi avranno accesso alle nuovissime Magie Graduate, che aumenteranno di potenza quando si raggiungono i cinque e i dieci Cristalli di Mana, a prescindere che si trovino nella vostra mano o nel mazzo. Infine, le Scuole di Magia sono un’aggiunta permanente su Hearthstone e verranno applicate con effetto retroattivo a molte magie già pubblicate, aggiungendo sinergie e un ulteriore livello di profondità alla vostra collezione.

Dal momento che ogni espansione arriva con costi di listino che per alcuni giocatori potrebbero essere corposi, approfittare di sconti che consentano di risparmiare sul loro acquisto è sempre cosa buona e giusta. Per questo motivo, vi segnaliamo che potete approfittare delle promozioni sugli Amazon Coins per portare a casa Forgiati nelle savane a un prezzo sensibilmente ridotto.

Cogliendo al volo questa promozione, infatti, potete acquistare il Mega Pack dell’espansione spendendo 69€ anziché 80€, risparmiando 11€. La stessa promozione vi offre anche la possibilità di acquistare 5.000 Amazon Coins per 42,5€, 2.500 Amazon Coins per 21,75€ e 500 Amazon Coins per 4,75€.

» Clicca qui per acquistare gli Amazon Coins e risparmiare su Forgiati nelle Savane «

