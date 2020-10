Haven su PS5 è uno spettacolo per gli occhi (nel nuovo trailer)

The Game Bakers, sviluppatori di quella piccola gemma chiamata Furi (uscito nell’ormai lontano 2017), sono attualmente al lavoro su Haven, un interessante action adventure giocabile sia in single player che in cooperativa in uscita entro l’anno per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il gioco è ad ogni modo in uscita anche sulla prossima PS5, tanto che ora è disponibile un nuovo trailer di gameplay che mostra il gioco in azione sulla piattaforma next-gen targata Sony.

Il filmato, della durata di un minuto e mezzo circa, mostra un gran numero di sequenze in-game ed è visionabile poco più in basso:

Tra le varie cose, il video mostra alcune affascinanti sequenze esplorative inedite in ambientazioni suggestive e dotate di uno stile estetico unico, oltre a qualche breve sessione di combattimento con la fauna presente sul pianeta (oltre ad un paio di situazioni “piccanti” di vita comune in cui si ritroveranno i due protagonisti del gioco).

Insomma, al netto del suo essere un titolo marcatamente current-gen, Haven sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi un titolo realmente interessante (specie se si è apprezzato il precedente Furi).

Alcune settimane fa il direttore creativo di Haven, Emeric Thoa, ha discusso via WCCFTech della versione PlayStation 5 (l’unica confermata per le piattaforme di prossima generazione).

Thoa ha infatti dichiarato che il team di sviluppo ha intenzione di sfruttare il feedback aptico del controller DualSense oltre a far girare il gioco nientemeno che 120 fotogrammi al secondo, dando così modo al giocatore di avere a che fare con un gameplay sorprendentemente fluido (e dal trailer questa cosa è piuttosto evidente).

Haven è in ogni caso previsto in uscita entro la fine del 2020.