Harvestella potrebbe essere il gioco rilassante di cui abbiamo bisogno quest’autunno

Durante il suo appuntamento Nintendo Treehouse alla Gamescom di Colonia, Nintendo ha dato spazio anche e soprattutto ad Harvestella, il nuovo gioco di ruolo a tema agricolo che Square Enix farà arrivare su Switch (la trovate su Amazon) nel prossimo mese di novembre.

Il gioco, come era stato promesso, ha affiancato Splatoon 3 come protagonista dell’appuntamento in Germania, con la pubblicazione di circa 30 minuti di video che ci hanno mostrato da vicino le meccaniche di gameplay. E, dopo questo assaggio, Harvestella potrebbe essere proprio il videogioco rilassante di cui potremmo aver bisogno durante il pienone delle uscite autunnali.

Il gameplay di Harvestella

Il video, che potete vedere in cima alla nostra notizia, ci mostra alcuni aspetti, come la premessa narrativa: vestiremo i panni di un protagonista che si risveglia su una collina, nei pressi del villaggio di Lethe, che si prende cura di un “omen”. Questi ultimi sono degli oggetti che sarebbero «fonti di calamità», quindi è bene assicurarsi che non riservino sorprese ed è per questo che andremo ad abitarci vicino.

Per quanto riguarda il sistema di gioco, ogni giornata comincerà con il protagonista che si alzerà dal letto e poi potremo decidere noi a che attività dedicarci: andare per campi a coltivare, o magari esplorare le aree circostanti andando all’avventura. Questo, ovviamente, fintanto che saremo riposati: via via, il sonno ricomincerà a farsi sentire e le nostre possibilità di azione si ridurranno, richiedendoci di riposare.

Nel gioco si susseguiranno anche diverse stagioni, che porteranno cambiamenti alle avventure e al raccolto, mentre il villaggio di Lethe ci proporrà anche dei negozi dove sbizzarrirci a comprare risorse sia per le nostre esplorazioni che per il nostro raccolto. Troveremo anche fabbri per migliorare i nostri equipaggiamenti (o per craftarli).

Il sistema di gioco si baserà sui job, ossia potremo far unire al nostro party personaggi che hanno caratteristiche diverse a seconda del loro job.

In merito, invece, al combattimento duro e puro, il gameplay ha mostrato la possibilità di scoprire le debolezze elementali dei nemici – che saranno di quattro tipi. Infierendo sulla debolezza, si potranno arrecare maggiori danni perché si riempirà la barra “break”. Ci saranno anche le possibilità di avere un doppio break, facendo ancora più danni, con degli attacchi speciali che dipenderanno anche da quanto avrete legato con i vostri compagni.

E infine, sappiate che potrete tenere un animale domestico nella vostra proprietà, e anche cavalcarlo per gironzolare ed esplorare.

L’appuntamento con Harvestella rimane fissato per il 4 novembre prossimo su Nintendo Switch. È uno dei JRPG che animeranno la stagione pubblicati da Square Enix, che non sta affatto lesinando in offerta, per gli amanti di questo genere.