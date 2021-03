Harada (Tekken) apre un pub e conduce uno show col papà di PlayStation

Katsuhiro Harada è una figura molto conosciuta nel mondo videoludico, principalmente per il ruolo di producer che ha svolto all’interno della serie Tekken.

Di recente, il noto producer ha dichiarato di essere al lavoro su un progetto costosissimo, che non sarà un picchiaduro e che deve ancora essere presentato ufficialmente al pubblico.

La sua serie, però gode di ottima salute. Lo storico Tekken Tag: Tournament risulta ancora oggi tra i migliori giochi di lancio di una console, stando alle valutazioni di Metacritic.

Successo testimoniato anche dalle vendite registrate da Tekken 7, il quale ha ormai raggiunto cifre da record.

Nel frattempo però Harada non se ne sta con le mani in mano. Il producer ha infatti aperto il suo primo pub, in una zona non ancora precisata di Tokyo, come riportano i colleghi di VGC.

Per l’inizio della sua nuova avventura, Harada a deciso di invitare come primo cliente il papà di PlayStation, Ken Kutaragi. Il locale, infatti, sarà anche la sede per un format seriale su YouTube, in cui Harada intervisterà personalità di spicco del mondo videoludico.

Il rapporto tra i due risale all’epoca della prima PlayStation: a quanto pare Kutaragi era solito portare una cassa di saké al quartier generale dell’allora Namco per festeggiare il completamento di ogni titolo per la storica console grigia.

I due erano quindi abituati a bere insieme da tanti anni, ma stavolta i ruoli sono cambiati, e Harada ha avuto qualche difficoltà nel servire la sua prima birra a Kutaragi.

Kutaragi è ormai lontano dal mondo dei videogiochi: dopo aver lasciato Sony, il papà di PlayStation lavora adesso nel mondo della robotica, e lontano da PlayStation 5 e dalla nuova generazione di console.

In attesa di conoscere la location esatta del pub di Harada, vi ricordiamo che l’ultimo capitolo della fortunata saga, Tekken 7, è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.