E il papà di PlayStation? Se ne sta lontano dai videogiochi (e da PS5)

Ken Kutaragi è un nome che, se provenite dagli anni ’90, avrete sicuramente sentito nominare più e più volte. Si tratta infatti di uno dei creatori della prima e indimenticata PlayStation.

Entrato in Sony come semplice dipendente (dedicandosi principalmente alla creazione di una console per videogiochi), Kutaragi fu letteralmente travolto dal successo nel 1994 con la prima PSX, diventando successivamente presidente di Sony Computer Entertainment (ruolo mantenuto per circa 13 anni).

Nel dicembre 2006 il buon Ken rassegnò le dimissioni lasciando di fatto il posto al suo vice, Kazuo Hirai.

Un'immagine di Ken Kutaragi (via Bloomberg)

Oggi, a 70 anni e ancora molta voglia di mettersi in gioco, Kutaragi ha detto addio ai videogiochi, visto che il suo talento è ora prestato al mondo della robotica. Avete capito bene: “papà PlayStation” ora svolge il ruolo di nuovo capo esecutivo all’Ascent Robotics Inc., una promettente startup di intelligenza artificiale con sede nella città di Tokyo, in Giappone.

Attenzione, però: stando a quanto riportato anche da VGC, per questo nuovo incarico Kutaragi guadagnerà la modica cifra di… zero dollari. Ken ha infatti chiarito che l’emergenza sanitaria ha dimostrato la necessità di avere sempre più robot e macchinari all’avanguardia nella vita quotidiana di ciascuno di noi, sia per quanto riguarda i lavori di logistica che la semplice produzione.

Per raggiungere questo scopo servono somme di denaro davvero ingenti, somme al quale Ken Kutaragi ha rinunciato per investirle nelle ricerche. Ciò dimostra ancora una volta – come se ce ne fosse bisogno – la straordinarietà di uomo da sempre dotato di una dignità (e un talento) ben sopra la media.

Chissà se, tra un marchingegno robotico e un altro, Ken avrà modo di provare – anche solo per cinque minuti – la prossima PlayStation 5 in uscita a novembre (e chissà che opinione si farebbe al riguardo).

Sempre parlando di PS5, avete letto tutte le risposte alle domande più frequenti circa il passaggio da current e next-gen?