Halo non è affatto “qui per restare”: un altro creatore della serie dice addio

Se Halo Infinite difficilmente si riprenderà, a questo punto, è probabile che l’intero franchise di Master Chief sia a rischio, dopo che uno degli storici director della serie sembra se ne sia andato da Microsoft.

Il grande ritorno di una delle saghe più note di Xbox, anche in versione fisica su Amazon, era molto atteso non solo dai giocatori Xbox, ma da tutta la community dei giocatori.

Ma il titolo non ha mai fatto il “botto” che avrebbe meritato, in parte anche per colpa di Xbox che ha ammesso le sue responsabilità se non altro.

E a solo una settimana dall’addio di un membro illustre di Microsoft e del franchise di Halo, stavolta si affaccia l’addio di un’altra figura importantissima.

Halo 3

Come riporta Gamespot, infatti, sembra che Frank O’Connor, uno dei director storici del franchise di Halo, abbia definitivamente abbandonato Microsoft.

La fonte è ancora una volta il profilo LinkedIn del professionista, che riporta che il suo periodo in Microsoft è finito proprio nell’aprile 2023, ovvero adesso fino a prova contraria.

Questo presunto addio segue, come detto, una serie di altre fughe da 343 Industries e Microsoft proprio relative allo scarso rendimento di Halo Infinite.

Certo che, in questo caso, si tratta di una figura davvero molto importante che ha contribuito alla vita dello stesso franchise, e il cui addio è un segnale sempre più chiaro dello stato dell’intera serie.

Giusto qualche mese fa il team di sviluppo i portavoce si erano prodigati nel dire che Halo “è qui per restare”, ma dopo queste notizie è sempre più difficile credere che sia vero.

Neanche il multiplayer di Halo Infinite è stata la hit che tutti speravano e, anzi, ha continuato a perdere pezzi ed è stata sempre a rischio. Rischio dovuto anche all’ondata di licenziamenti in Microsoft che hanno coinvolto pure Xbox nel corso del 2022.