Halo Infinite perde ancora pezzi: uno dei creatori del franchise dice addio

Halo Infinite è decisamente un titolo che non si riprenderà perché Joseph Staten, veterano di Halo sin dagli esordi, lascerà Microsoft prossimamente.

Il grande ritorno di una delle saghe più note di Xbox, anche in versione fisica su Amazon, era molto atteso non solo dai giocatori Xbox, ma da tutta la community dei giocatori.

Ma il titolo non ha mai fatto il “botto” che avrebbe meritato, in parte anche per colpa di Xbox che ha ammesso le sue responsabilità se non altro.

Neanche il multiplayer di Halo Infinite è stata la hit che tutti speravano e, anzi, ha continuato a perdere pezzi ed è stata sempre a rischio.

Il team di sviluppo di Halo Infinite ha perso molti pezzi negli ultimi anni ma stavolta è uno dei più importanti, come segnala IGN.

Joseph Staten, responsabile creativo di Halo Infinite e direttore cinematografico dei primi tre giochi di Halo, lascerà Microsoft.

La conferma è arrivata anche da Staten stesso, tramite Twitter:

Hey folks, I am indeed leaving Microsoft. I'll have more info to share soon, but for now, I'd just like to thank all my @Xbox colleagues for all their understanding and support as I embark on a new adventure. https://t.co/oMR0LXOzZb — Joseph Staten (@joestaten) April 8, 2023

«Ehi gente, sto davvero lasciando Microsoft. Avrò presto altre informazioni da condividere, ma per ora vorrei solo ringraziare tutti i miei colleghi di Xbox per tutta la loro comprensione e supporto mentre intraprendo una nuova avventura.»

Staten è stato a lungo uno dei nomi più noti dietro il franchise di Halo, dopo aver lavorato al leggendario primo capitolo, così come ad Halo 2 e Halo 3, e avendo lavorato come autore principale del primo Destiny mentre era con Bungie.

Tornò in Microsoft nel 2014 per lavorare come direttore creativo senior presso Xbox Game Studios Publishing, che collabora con studi indipendenti per creare franchising Xbox. Per poi supportare 343 Industries nella creazione e lancio di Halo Infinite.

Un vero veterano che lascia ora anche Infinite e, con tutta probabilità, segna un ulteriore passo verso una debacle totale del videogioco che è stato il ritorno di Master Chief sulla scena.

Che si aggiunge anche all’ondata di licenziamenti in Microsoft che hanno coinvolto pure Xbox. Nonostante il team di sviluppo abbia più volte detto che “Halo è qui per restare”, i dubbi non sono pochi.