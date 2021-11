Halo Infinite, sviluppatori rimossi dai riconoscimenti? Arriva l’accusa

Mentre Halo Infinite si prepara alla sua prima stagione del battle pass, i giocatori possono finalmente provare il comparto multiplayer del titolo.

L’avventura di Master Chief sarà disponibile dal prossimo 8 dicembre, ma in attesa dell’epica campagna possiamo cominciare a prendere confidenza con il gunplay.

Alcuni dataminer hanno scoperto tutte le skin ed i contenuti cosmetici che arriveranno con questa prima stagione, calcolando anche il prezzo per comprarle tutte.

Mentre gli sviluppatori hanno recentemente commentato il turbolento reveal di Halo Infinite, dichiarando che sapevano già di non essere pronti.

Parlando proprio degli sviluppatori è emersa un’accusa, tramite Twitter, lanciata da una sound designer che ha lavorato al titolo e, stando alla sua testimonianza, non è stata inclusa nei ringraziamenti.

Stiamo parlando di Laura Taylor, ingegnera audio e sound designer, che ha collaborato allo sviluppo di Halo Infinite ma, nonostante il contributo significativo, è fuori dai proverbiali credits.

Ecco il tweet, che è stato anche rilanciato da Andy Robinson di VGC:

I made more than 320 sound effects for this game but I'm not in the credits. Just know, that little rock sliding across the grass? I did that. https://t.co/rbRcGCQqOy

— Laura Taylor (@soundbylaura) November 23, 2021