Halloween 2020: arrivano le offerte Amazon su giocattoli e giochi da tavolo!

Mancano ormai solo tre giorni ad Halloween, la notte più spettrale dell’anno, e di certo non vorrete farvi trovare impreparati per trascorrere una serata all’insegna dell’horror e del divertimento a tema. Attualmente su Amazon, per grandi e più piccini, potete trovare vari giocattoli e giochi da tavolo a prezzo scontato in grado di fornirvi ore di intrattenimento casalingo.

Gli appassionati dei Ghostbusters potrebbero essere interessati dal set Playmobil – Omino Marshmallow e Stantz, composto, come dice il nome stesso, da l’omino Marshmallow e l’Acchiappafantasmi Ray Stantz. Il play set include l’Ecto-Visore di Ray Stantz per rilevare i fantasmi invisibili, ma sono offerti altri fantastici accessori, come lo zaino protonico rimovibile con relativo fucile.

Altro set Playmobil piuttosto interessante è la Caserma dei Ghostbusters, il quartier generale degli Acchiappafantasmi ricco di strumenti per emozionanti cacce ai fantasmi. Nel laboratorio, gli scienziati esaminano oggetti sospetti, mentre la segretaria Janine prende le chiamate in ufficio. L’Unità di Contenimento Fantasmi al piano terra non aspetta altro che custodire i fantasmi catturati. I personaggi inclusi nel play set comprendono Ray Stantz in divisa Ghostbusters, Egon Spengler in abiti da laboratorio, la segretaria Janine del Mastro di Chiavi Louis Tully e il Fantasma della Biblioteca.

Gli amanti dei giochi da tavolo, invece, saranno intrigati dal set Base Eldritch Horror di Giochi Uniti. Per coloro che non lo conoscessero, Eldritch Horror è un gioco cooperativo di terrore e avventure nel quale da uno a otto eroi assumono il ruolo d’investigatori girovaghi impegnati nel risolvere i misteri, raccogliere prove, e proteggere il mondo da un Grande Antico – un essere primordiale votato alla distruzione del nostro universo. Ogni Grande Antico ha a disposizione i suoi mazzi specifici di carte Mystery e Research, che porteranno i giocatori a scoprire man mano i segreti di queste perniciose entità.

Halloween 2020: arrivano le offerte Amazon su giocattoli e giochi da tavolo!

Altre offerte Amazon