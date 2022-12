Hades 2 è la sorpresa di Supergiant Games ai The Game Awards

In occasione dei The Game Awards 2022, Supergiant Games ha annunciato il suo primo sequel mai realizzato: stiamo parlando di Hades 2.

Il titolo sembra ereditare sia lo stile che le meccaniche del predecessore, inclusa la visuale e lo stile utilizzato per il primo e acclamato Hades, disponibile su quasi tutte le piattaforme in circolazione.

Poco sotto, il trailer:

Al momento in cui scriviamo, non sappiamo purtroppo quando Hades 2 vedrà la luce, sebbene il titolo sia attualmente in sviluppo con novità concrete sull’Early Access nel corso del 2023. Vi terremo ovviamente aggiornati.

