Guilty Gear Strive: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Nuovo capitolo della prolifica serie di picchiaduro realizzata da Arc System Works, Guilty Gear Strive, sarà il primo ad approdare anche sulla nuova ammiraglia di casa Sony, Playstation 5. Il titolo proporrà diverse novità rispetti ai precedenti episodi, sia a livello di gameplay che di personaggi.

Come affermato dal nostro Silvio Mazzitelli nella sua prova diretta dell’ultima beta, «Arc System Works ha lavorato tanto per trovare una via di mezzo tra i titoli estremamente tecnici del suo passato e quelli più accessibili realizzati negli ultimi anni e questo nuovo capitolo della sua saga più longeva ci ha dato l’impressione che la via intrapresa sia quella giusta. Il nuovo rollback netcode ha superato ogni aspettativa di performance e, se si manterrà uguale anche al lancio, potremo dire di avere uno dei migliori sistemi per il gioco online mai visti in un picchiaduro».

Oltre alla versione Standard, sarà commercializzata anche una Deluxe Edition, che comprenderà, oltre al gioco base, anche il Season Pass 1, così da ottenere ulteriori combattenti che saranno resi disponibili nei mesi seguenti al lancio. Ad ogni modo, di certo la varietà non mancherà anche nella più semplice Standard Edition, grazie alle varie modalità di gioco e alla presenza di un roster già abbastanza corposo.

Guilty Gear Strive è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Playstation 5 e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 11 giugno. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

