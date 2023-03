GTA Vice City 2 è un sogno, e un fan lo ha realizzato

GTA Vice City è uno dei capitoli più amati in assoluto della saga Rockstar, sebbene al netto di tutto ci pensano i fan a tenerlo in vita con sequel fatti in casa davvero sorprendenti.

L’avventura di Tommy Vercetti, che trovate all’interno della trilogia su Amazon, si è imposto fin da subito per la sue estetica unica e una storia che si rifaceva al canovaccio gangster dei film anni ’80.

Vice City è stato, come tutti i videogiochi della serie Rockstar, anche un titolo molto controverso per via di alcuni contenuti, considerando che alcuni di questi sono stati rimossi.

Ora, dopo che alcuni mesi fa è stato il turno di un rifacimento in Unreal Engine 5 realmente mozzafiato, è ora il turno di un altro fan-made che immagina GTA Vice City 2.

Come riportato anche da Wccftech, è stato condiviso un nuovo video di GTA Vice City 2 in Unreal Engine 5 che i fan apprezzeranno sicuramente.

Sì, lo sappiamo: un sequel di Vice City probabilmente non si farà mai, ma per molti l’originale uscito su PS2 ha giocato un ruolo importante nella loro esperienza videoludica durante l’infanzia.

Creato dall’artista digitale TeaserPlay, questo video della durata di 2 minuti è un vero e proprio viaggio nella nostalgia con Tommy Vercetti ormai invecchiato che torna nella sgargiante città di Vice City.

Come sempre accade con questo genere di concept video, il tutto è stato creato utilizzando UE5 con Nanite, Lumen e Ray Tracing. Insomma, al netto dell’amatorialità della cosa, il risultato finale è davvero notevole.

Restando in tema, mesi fa sempre TeaserPlay aveva rielaborato anche GTA San Andreas: ecco il video che mostra il lavoro con Unreal Engine 5.

Ma non solo: ricordiamo anche che alcune settimane fa gli appassionati hanno dovuto patire un lutto davvero triste. L’attore Tom Sizemore, che aveva prestato la propria voce a uno dei personaggi più celebri di Vice City, ovvero Sonny Forelli, è venuto a mancare.

Infine, Paramount Plus ha da poco messo in cantiere una nuova serie TV dal titolo Vice City, ma che nulla ha a che vedere con GTA.