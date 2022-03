GTA V next-gen è disponibile in anticipo da oggi: ecco come sbloccarlo

L’attesa per le versioni next-gen di GTA V è quasi finita: a breve gli utenti su PS5 e Xbox Series X|S potranno godersi le edizioni ottimizzate del capolavoro realizzato da Rockstar Games.

Ricordiamo che ufficialmente le nuove versioni di Grand Theft Auto V saranno disponibili da domani 15 marzo, ma grazie a un utile trucco i giocatori più impazienti potranno iniziare a godersi ancora una volta l’open world a partire da oggi.

Il lancio è diventato ancora più atteso dopo l’intrigante offerta proposta da Rockstar Games, che su PS5 ha proposto la versione next-gen a un prezzo davvero irrisorio.

Un grande sconto è disponibile anche per le versioni Xbox Series X|S, ma costerà comunque maggiormente rispetto alle edizioni PlayStation: nel caso possediate entrambe le console, sarà un fattore da tenere sicuramente in considerazione.

Se volete dunque iniziare a giocare a GTA V next-gen a partire da oggi, RockstarINTEL ha segnalato ai propri follower un interessante trucco che vi permetterà di sbloccare il gioco in anticipo.

Per quanto riguarda i giocatori Xbox, basterà infatti cambiare la regione della vostra console dall’Italia alla Nuova Zelanda: a causa del fuso orario differente, lo store sbloccherà automaticamente il gioco e lo renderanno disponibile fra pochi istanti.

Per gli utenti PlayStation sarà invece necessario creare un nuovo account impostando la regione in Nuova Zelanda, per poi procedere all’acquisto sullo Store con questo profilo: in questo modo, potrete iniziare a giocare a Grand Theft Auto V sulla vostra console PS5.7

Anybody wanting to play the game early.

Change your console location to New Zealand and you'll be able to play the PS5 // Xbox Series edition of GTAV in just over 1 Hour pic.twitter.com/VX0pfCZu0C — GTA News RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) March 14, 2022

Sfortunatamente, se lo avete già acquistato con il vostro account principale su PS5, non esiste invece alcun metodo ufficiale per poter «anticipare» lo sblocco che non sia il ripetere la procedura con un profilo secondario: in tal caso, sarà necessario attendere che arrivi ufficialmente il 15 marzo.

Se siete curiosi di scoprire cosa cambierà nella versione next-gen di GTA V, Rockstar Games ha già svelato tutte le novità ufficiali in base alla console da voi scelta, sia grafiche che di giocabilità.