GTA V, l’attore di Michael vorrebbe un DLC

In un’intervista concessa a The Gamer, l’attore di Michael De Santa in GTA V, Ned Luke, ha rivelato che gli piacerebbe vedere dei DLC per il gioco.

L’ultimo Grand Theft Auto riceverà il prossimo anno una versione per PS5 e Xbox Series X, sebbene Rockstar Games abbia da tempo negato ogni possibilità di espansioni che non riguardino il multiplayer di GTA Online.

Michael e la sua vita

«Mi piacerebbe fare DLC», ha spiegato Luke in una lunga chiacchierata in cui ha raccontato diversi aneddoti dietro lo sviluppo di GTA V. «Sarebbe magnifico».

L’attore ha ricordato come si fosse quasi ritirato dalla recitazione, tornato com’era nella sua città natale per aprire un ristorante con il fratello.

Quando è tornato a recitare, la prima audizione a cui è stato mandato è stata proprio quella per Grand Theft Auto V.

«Ho pensato, ‘non farò un videogioco’», ha ricordato. Quando gli venne detto del coinvolgimento, rispose «chi diavolo è Rockstar?».

Il solo gioco che conosceva in quel momento era SSX Tricky, «il mio gioco preferito», ma è evidente come le cose sarebbero cambiate di lì a poco.

Un altro ricordo è legato all’audizione: Luke ha rivelato che al tempo non sapeva come sarebbe andata per la sua parte, ma che era convinto che Steven Ogg, l’attore di Trevor, sarebbe stato preso.

La pista dei DLC pare abbastanza improbabile per ora perché, al di là delle smentite degli sviluppatori, da qualche tempo già si ragiona di GTA VI, che dovrebbe portare avanti il franchise da un punto di vista narrativo.