GTA San Andreas, i modder hanno incluso un dettaglio chiave mancante

GTA The Trilogy – The Definitive Edition è uscito ormai diversi giorni, tra varie critiche, problemi e una dose di chiacchiere che hanno tenuto banco in queste settimane.

La trilogia rimasterizzata degli storici capitoli del passato è stata infatti vittima di vari glitch più o meno seri, che sicuramente hanno scontentato un gran numero di fan.

La patch uscita da pochi giorni non sembra infatti aver sortito l’effetto sperato, come testimoniato anche da una interessante video comparativa.

A quanto pare il titolo ha infatti ancora bisogno di molto lavoro per arrivare a una forma ritenuta accettabile dalla maggior parte dei giocatori.

I giocatori della trilogia rimasterizzata di Grand Theft Auto si sono accorti che uno dei problemi di GTA San Andreas è la mancanza della nebbia.

Nonostante ciò possa sembrare un problema minore per alcuni giocatori, quando si confronta il titolo originale con la versione riveduta e corretta, ci si rende conto di quanto sia importante la nebbia in un gioco dotato di una mappa così grande.

Ora, come riportato da The Gamer, MixMods ha creato una mod che riporta l’elemento atmosferico mancante in GTA San Andreas, permettendoci anche di regolare la sue densità.

Il video che trovate poco sotto mostra tutte le differenze del caso.



Come potete vedere, la mod permette un maggiore colpo d’occhio, facendo sembrare la mappa di gioco più grande di quanto è in realtà.

Considerando che il cosiddetto effetto nebbia è stato usato da Rockstar in GTA V, è davvero strano che il team Grove Street Games non l’abbia adottato per la nuova trilogia.

Avete già visto anche che un fan ha deciso di ricreare da zero GTA San Andreas, sfruttando un engine molto particolare?

Inoltre, altri giocatori hanno invece avvistato un viaggiatore del tempo proprio in San Andreas, un ritrovamento davvero curioso e decisamente atipico.