GTA “presenta” il nuovo acquisto del Real Betis (un ex Fiorentina)

GTA ha aiutato a presentare il nuovo acquisto del Real Betis, un difensore ex Fiorentina, probabilmente suo malgrado.

Il club spagnolo ha infatti realizzato un’elaborata parodia video della serie di Rockstar Games, il cui ultimo capitolo è per ora GTA V.

Com’è noto, il franchise dovrebbe presto arricchirsi con i suoi primi veri e propri remaster, che dovrebbero riguardare la trilogia più amata.

Non sorprende questo genere di iniziativa, se consideriamo che l’IP viene ritenuta da molti adatta a compiere il grande salto nel mondo delle serie TV o dei film.

🛴🧉✍🆕 GTA IV: Real Betis Edition. pic.twitter.com/oWVk0olv6T — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) August 19, 2021

Quando manca ormai poco all’uscita di GTA V per PS5 e Xbox Series X|S, ecco che il mondo dello sport fornisce a suo modo un altro omaggio alla saga.

Il Real Betis, club che milita nella prima divisione spagnola (La Liga), ha infatti presentato il suo nuovo acquisto pubblicando a mezzo social una video parodia di GTA.

La parodia parte con un rifacimento del logo dell’iconica serie, qui chiamata Grand Transfer Announcement: Real Betis.

Nel video, possiamo vedere l’attaccante argentino Aitor Ruibal impegnato in una missione nella quale dovrà consegnare la maglia del Betis al nuovo acquisto.

Ruibal inizia a camminare con le tipiche movenze di GTA e pronunciando la ben nota frase «oh boy, here we go again».

Dopodiché, prende uno scooter e si dirige allo stadio del club iberico, dove incontra il suo connazionale Guido Rodriguez.

I due offrono la maglia del Betis al nuovo arrivo, il difensore centrale ex Fiorentina German Pezzella, e si vedono recapitare il messaggio «Mission Passed».

Come sottolinea VGC, non è il primo caso di un club che usa GTA per svelare un grande annuncio: lo stesso era capitato con il Wisła Płock e il difensore Piotr Tomasik (in quel caso, però, si trattava di un rinnovo).

In un mondo in cui i videogiochi vengono ancora visti come una potenziale “pandemia” da debellare, anche un piccolo riconoscimento come questo fa di certo piacere.

Quanto a GTA, sappiamo che i summenzionati remaster potrebbero essere in dirittura d’arrivo da molteplici fonti, ma una di questa scommette sul loro rinvio al 2022.

Nel mentre, Rockstar Games continua a lavorare sotto traccia a Grand Theft Auto VI, ed è probabile che un’iniziativa del genere serva pure per farle guadagnare un po’ di tempo.