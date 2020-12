GTA Online e Red Dead Redemption 2 sono collegati

Lo scorso 15 dicembre, Rockstar Games ha pubblicato il nuovo aggiornamento The Cayo Perico Heist per il suo Grand Theft Auto Online (o GTA Online). Il nuovo e ricco DLC aggiunge una valanga di contenuti come nuovi veicoli, armi, vestiti e stazioni radio.

A quanto pare, alcuni utenti hanno scoperto che l’update è in qualche modo collegato a un altro celebre titolo della Grande R, il quale non ha certo bisogno di presentazioni: stiamo parlando di Red Dead Redemption 2.

Juan Strickler, noto anche come “El Rubio”, è infatti l’antagonista di Cayo Perico. Sembra che l’uomo sia un lontano discendente della famiglia (di origini tedesche) che è possibile incontrare durante la trama principale del western open world di Rockstar.

Il tweet sottostante confermerebbe la tesi:

looks like El Rubio may be related to the German Family from RDR2, atleast according to this photo in the mansion pic.twitter.com/EqcSuLMXGA — joe floppa (@happygrowls) December 15, 2020

Nella missione dedicata, Arthur Morgan può infatti scegliere se salvare o no la famiglia (composta da Andreas, la moglie e i suoi due figli piccoli). Nella casa di El Rubio in Cayo Perico è possibile notare una foto rigorosamente in bianco e nero che sembrerebbe mostrare la famiglia vista in Red Dead.

Nel caso fosse una coincidenza (e siamo pronti a scommettere che non è così), si tratterebbe davvero di un caso più unico che raro.

Ricordiamo in ogni caso che Rockstar ha da poco pubblicato il nuovo aggiornamento per il suo titolo western: la patch 1.26, oltre a risolvere vari bug nel gioco, include anche l’espansione Cacciatori di taglie, con tanti nuovi equipaggiamenti e abilità.

Nella nostra recensione di Red Dead Redemption 2 vi abbiamo infine raccontato che «dopo il periodo del bigger is better e della libertà di approccio, si è arrivati all’incredibile mira del dettaglio realistico di un mondo di gioco che non si piega alle esigenze del giocatore, ma anzi che ne impone ritmi e regole, senza minare in alcun modo alla libertà di azione.»