GTA 6 è trending topic su Twitter: per quale ragione?

Grand Theft Auto 6 (o GTA 6) è sicuramente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi – o sarebbe meglio parlare di anni – nonostante Rockstar Games non abbia ancora confermato ufficialmente di essere al lavoro sul gioco.

In queste ore, il gioco è diventato di tendenza su Twitter in maniera del tutto inaspettata, tanto che in molti si sono subito chiesti il perché il titolo sia improvvisamente tornato sulla cresta dell’onda.

La piscina di Franklin

La soluzione è in realtà più facile di quel che sembra: durante la giornata di ieri, 15 dicembre, è stato pubblicato il ricco aggiornamento The Cayo Perico Heist per Grand Theft Auto Online. L’update aggiunge contenuti come nuovi veicoli, armi, vestiti e stazioni radio.

Proprio il rilascio di questo nuovo contenuto scaricabile ha fatto “esplodere” i fan, i quali hanno fatto sentire sui social la loro delusione per la mancanza di notizie relative Grand Theft Auto 6, portando il gioco a Trending Topic su Twitter.

Ecco, poco sotto, la descrizione ufficiale di The Cayo Perico Heist:

Rapinare la banca più grande del Paese? Fatto. Assaltare il caveau del casinò? Fatto. Superare le difese dell’isola privata e pesantemente sorvegliata del signore della droga El Rubio? Ora sì che si ragiona. Lasciati alle spalle le luci di Los Santos e abbraccia la sabbia di Cayo Perico e il più grande colpo della tua carriera.

The Cayo Perico Heist rappresenta la più ambiziosa avventura in GTA Online, affrontabile dall’inizio alla fine da soli o con un massimo di altri tre giocatori. Ricordiamo anche che diverse settimane, nel trailer del nuovo update, una strada a forma di “VI” (ossia il “6” nella numerazione romana classica) ha lasciato sognare i fan circa un possibile teaser – poi smentito – di GTA 6.

Grand Theft Auto V, uscito originariamente su Xbox 360 e PlayStation 3, approderà prossimamente anche su Xbox Series X e PlayStation 5 (nonostante questa nuova edizione potrebbe non essere poi così tanto next-gen).