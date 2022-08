GTA IV e Red Dead Redemption torneranno? Il publisher svela 8 remaster in arrivo

Potrebbe essersi riaccesa all’improvviso la speranza di rivedere presto in azione alcuni grandi capolavori degli scorsi anni, come GTA IV, Red Dead Redemption o Bully in edizioni rimasterizzate o remake: Take-Two ha dato in queste ore un annuncio molto importante.

Il publisher di Grand Theft Auto V (potete recuperare l’edizione next-gen in consegna rapida su Amazon) ha infatti svelato durante il suo ultimo aggiornamento finanziario di avere in lavorazione ben 8 grandi ritorni di giochi già usciti in passato.

Queste nuove versioni potrebbero essere non solo remastered, ma anche semplici porting o addirittura remake: i fan stanno dunque tornando a sperare che questo possa significare un ripensamento per il ritorno di GTA IV e Red Dead Redemption, dopo che un report avrebbe anticipato la loro cancellazione.

Sappiamo già che due di questi grandi ritorni saranno i primi due capitoli di Max Payne, già confermati negli scorsi mesi da Remedy e Rockstar Games, e che un altro sarà invece il porting mobile di GTA Trilogy, mentre resta il mistero su quali saranno gli altri 5 giochi coinvolti.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, Take-Two ha però dichiarato di avere intenzione di portare determinati titoli mobile anche sul mondo console e PC: di conseguenza, franchise come Farmville o Merge Dragons potrebbero far parte dei nuovi misteriosi annunci.

Finché non ci sarà un vero e proprio annuncio definitivo da parte del publisher, i fan non possono fare altro che augurarsi che uno dei nuovi annunci possa essere un’edizione rimasterizzata di Grand Theft Auto IV o Red Dead Redemption, anche se sembrerebbe che il flop di GTA Trilogy possa aver portato a un ripensamento.

Inoltre, bisogna anche tenere in dovuta considerazione che Rockstar Games è attualmente al lavoro su GTA 6, un progetto che, secondo lo stesso publisher, dovrà essere il nuovo punto di riferimento dell’industria videoludica: difficile dunque pensare che gli sviluppatori possano davvero dedicarsi a progetti di tale portata in così breve tempo e prima di terminare lo sviluppo del sesto capitolo.

Ad ogni modo, non ci resta che incrociare le dita in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali dai diretti interessati: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare novità in proposito.

Anche l’attore che interpreta John Marston vorrebbe tornare a lavorare su Red Dead Redemption, unendosi così a una folta schiera di fan in attesa di novità: vedremo se nei prossimi mesi sarà accontentato.