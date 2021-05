Gratis per il weekend un FPS tattico che vi ricorderà Rainbow Six Siege

Steam sta offrendo a tutti i suoi utenti una prova gratuita di Due Process, FPS tattico sviluppato da Giant Enemy Crab e pubblicato da Annapurna Interactive.

I fan del franchise di Rainbow Six non possono lasciarsi sfuggire l’occasione per mettere le mani sul titolo (senza alcun costo aggiuntivo), che ha totalizzato ottime recensioni da parte della community sulla piattaforma di Valve.

Solo poche ore fa, Steam aveva messo a disposizione gratuitamente un platform horror davvero degno di nota, seguito qualche mese fa da un secondo capitolo in grado di raccoglierne l’eredità.

Avete ancora tempo per riscattare, sempre sul servizio di Valve e ancora una volta gratis, un RTS (con relativa espansione) che vi porterà al centro della Seconda guerra mondiale attraverso 18 scenari nella campagna giocatore singolo.

Due Process rimarrà in prova gratuita fino a lunedì 31 maggio, con l’opzione di acquistare il titolo con il 50% di sconto nel medesimo lasso temporale.

Come segnalato anche su ResetEra, si tratta di un titolo molto apprezzato dai giocatori, con un design degno di nota e delle dinamiche in stile Counter Strike e Rainbow Six Siege.

Il gioco è basato sulla pianificazione e l’esecuzione, con un minuto di tempo messo a disposizione prima dell’inizio di ogni round per localizzare i punti salienti su cui incentrare l’azione.

Le mappe saranno generate in modo procedurale (e in seguito perfezionate dagli sviluppatori) fino a raggiungere il numero di 20, con alcuni cambi a cadenza settimanale per garantire che la fase di pianificazione abbia sempre la sua rilevanza e il suo effetto.

In Due Process non sarà presente un sistema basato sull’acquisizione di crediti: entrambi i team potranno fare affidamento fin dall’inizio su tutte le armi disponibili nel gioco, ma perderanno quelle in loro possesso in caso di uccisione alla fine di un round.

Gli utenti di ResetEra hanno descritto positivamente il gioco, tra chi lo ha «immediatamente inserito nella wishlist» e chi «lo ha seguito fin dall’inizio. È un prodotto fantastico».

Per ulteriori dettagli su Due Process, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del gioco.

Rimanendo in tema di iniziative gratuite, è bene segnalare che un gioco Ubisoft è gratis per il weekend, e anche in questo caso si tratta di un FPS tattico che sarà giocabile fino al 31 maggio senza costi aggiuntivi.

Nel mentre, Amazon Prime ha annunciato i giochi gratis di giugno e, insieme ad altri cinque titoli, c’è anche Batman The Telltale Series, che farà felici i fan delle avventure grafiche e del Cavaliere Oscuro.

Se siete soliti tenere d’occhio Epic Games Store, vi interesserà sapere che Among Us è disponibile senza costi aggiuntivi fino al 3 giugno alle ore 17:00, quando verrà sostituito dalla consueta new entry per PC.