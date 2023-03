Grand Theft Auto San Andreas diventa next-gen, grazie ai fan

GTA San Andreas è uno dei capitoli più amati dai fan, tanto che ora qualcuno ha dato vita a una versione next-gen grazie all’Unreal Engine 5.

Se già GTA V (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) è tornato in una nuova versione pensata esplicitamente per le console di attuale generazione, qualcuno non ha dimenticato il terzo a amatissimo capitolo a 128-bit.

Dopo averlo rigiocato anche nella GTA Trilogy The Definitive Edition, San Andreas torna ora in un omaggio davvero molto affascinante.

E se già San Andreas è stato trasformato in un progetto in UE5, ora è il turno di un nuovo concept trailer realizzato dal bravissimo TeaserPlay.

Come riportato anche da DSO Gaming, TeaserPlay ha pubblicato un altro video di un ideale remake di Grand Theft Auto San Andreas in Unreal Engine 5 e, ironia della sorte, questo concept sembra molto meglio della Definitive Edition ufficiale.

Vero anche che alcuni dettagli lasciano a desiderare, come le terribili animazioni degli alberi (i quali sembrano muoversi a un solo fotogramma al secondo, più o meno), oltre a un lip-syncing a dir poco mediocre.

Tuttavia, nonostante questi problemi più o meno evidenti legati all’amatorialità del progetto, questo fan video dedicato a Grand Theft Auto San Andreas è sicuramente più ambizioso della remaster ufficiale del gioco. Lo trovate poco sotto, nel player dedicato.

Restando in tema di rifacimenti fatti in casa e quindi assolutamente non ufficiali, avete visto che un altro fan ha dato via a una versione in Unreal Engine 5 di Cyberpunk 2077 decisamente bella da vedere?

Ma non è tutto: anche lo storico e indimenticabile Dino Crisis di Capcom è stato reimmaginato nello splendore del nuovo motore grafico di Epic, per un risultato mostruosamente incredibile.

Per concludere, c’è una bellissima demo di Spider-Man (sempre in Unreal Engine 5) che potete scaricare gratis, da subito, specie se siete fan dell’Arrampicamuri dell’universo Marvel.