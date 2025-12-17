Un progetto amatoriale sta riportando in vita due dei capitoli più amati della saga Grand Theft Auto, offrendo ai giocatori PC un'esperienza completamente rinnovata che Rockstar Games non sembra intenzionata a fornire ufficialmente.

Si tratta di un modpack di nuova generazione che trasforma radicalmente Vice City e San Andreas, i giochi usciti rispettivamente nel 2002 e 2004, rendendoli compatibili con gli standard grafici e prestazionali contemporanei.

Il lavoro svolto dai modder va ben oltre il semplice ritocco estetico. Il pacchetto include miglioramenti visivi sostanziali, tempi di caricamento drasticamente ridotti e tutti quegli accorgimenti tecnici che ci si aspetterebbe da una versione moderna di questi classici.

La cosa più sorprendente è che il modpack è stato recentemente aggiornato integrando la mappa completa di San Andreas, permettendo ai giocatori di esplorare nuovamente le iconiche ambientazioni della serie prima dell'arrivo di GTA VI.

Per utilizzare questa versione migliorata serve naturalmente possedere una copia originale di Vice City, facilmente reperibile su varie piattaforme digitali.

Una volta ottenuta, i giocatori possono immergersi in quella che rappresenta probabilmente la più fedele riproposizione moderna di questi titoli storici, considerando le vicissitudini della remaster ufficiale.

Vale la pena ricordare che Rockstar Games aveva già tentato di riportare questi giochi sul mercato attraverso la Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, che includeva Vice City, San Andreas e GTA III.

Quella raccolta, però, venne letteralmente demolita dalla critica e dai fan al momento del lancio per la qualità discutabile del lavoro di rimasterizzazione. Pur essendo stata successivamente migliorata con vari aggiornamenti, non ha mai raggiunto il livello di apprezzamento sperato.