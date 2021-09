Gran Turismo 7: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Siete pronti a sfrecciare in pista? Sta per tornare uno dei franchise Sony più cari agli amanti dei giochi di corse: Gran Turismo. Il settimo capitolo numerato delle serie, Gran Turismo 7, arriverà infatti il prossimo anno su Playstation 4 e Playstation 5, portando diverse novità inerenti al sistema meteorologico e, soprattutto sulla nuova ammiraglia della compagnia nipponica, sfoggerà un comparto tecnico davvero mozzafiato.

Gran Turismo 7 vedrà il ritorno di circuiti storici come Trial Mountain e High-Speed Ring, oltre alla possibilità di personalizzare in maniera esaustiva le livree dei vostri bolidi. Kazunori Yamauchi, a capo di Polyphony Digital, ha confermato che servirà una connessione a Internet anche per giocare alla modalità carriera, allo scopo di prevenire imbrogli degli utenti che provano a modificare i dati di salvataggio.

Nonostante la sua natura cross-gen, Gran Turismo 7 sfrutterà adeguatamente le potenzialità di PS5, sebbene le caratteristiche fondamentali tra le due versioni saranno le stesse, offrendo una qualità visiva molto superiore. Per quanto riguarda il multiplayer, i giocatori di Gran Turismo 7 su PS4 e PS5 potranno giocare insieme tra loro.

Gran Turismo 7 vedrà pure il reintegro della GT Mode o modalità Simulazione, che renderà più realistico il funzionamento della Carriera: ripresa dai capitoli storici del franchise, questa modalità prevede che si ottengano patenti per competere in determinati eventi e che si ottengano tot trofei per accedere alle competizioni, oltre a richiedere di spendere valuta in-game per effettuare gli acquisti.

Gran Turismo 7 è attualmente in sviluppo per Playstation 4 e Playstation 5, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il 4 marzo 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

