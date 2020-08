Batman: Gotham Knights, nuovo teaser: “guardate da più vicino”

WB Montreal ha pubblicato un nuovo teaser di Batman: Gotham Knights.

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, questi teaser stanno venendo condivisi su base quotidiana, con ciascuno di essi che reca un codice tramite il quale sbloccare un pezzo della mappa di (presumibilmente) Gotham.

Non è chiaro cosa sarà scoperto alla fine di queste rivelazioni, all’infuori della mappa della città in cui sarà evidentemente ambientato il prossimo gioco del Cavaliere Oscuro.

Il teaser invita i giocatori a «guardare da più vicino», un messaggio scritto con numeri al suo interno probabilmente perché la figura inclusa nell’immagine allegata contiene dei riferimenti al codice di oggi.

I fan hanno già scoperto il codice odierno, che è 364, e hanno sbloccato una nuova porzione della mappa della Gotham City del titolo.

Loving those puzzles so far… Image 1/2/3 now all combined pic.twitter.com/xFjPmFvibr — Nazih Fares | نزيه فارس (@nazihfares) August 20, 2020

I diversi pezzi della mappa, tre per ora, recano icone verdi per indicare il posizionamento di qualche oggetto speciale o di personaggi, mentre non sappiamo cosa stia a significare quel puntino rosso, stile mirino laser.

I precedenti teaser hanno anticipato la possibile introduzione di due personaggi nel cast di Batman: Gotham Knights, che dovrebbero essere Due Facce e Batgirl.

Il reveal è comunque atteso per il pomeriggio di sabato 22 agosto, per cui manca davvero poco prima di scoprire tutti i dettagli sul titolo.

Secondo rumor, dovrebbe trattarsi di un service game cooperativo con Batman pronto ad affrontare una nuova minaccia, la Corte dei Gufi.