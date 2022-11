Gotham Knights, il nuovo update introduce la co-op per 4 giocatori (e un villain iconico)

Da oggi sarà ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento di Gotham Knights che introdurrà una delle feature più richieste dagli utenti prima del lancio: la possibilità di giocare in cooperativa con altri 3 amici, arrivando così a impersonare tutta la Batfamiglia.

La campagna principale di Gotham Knights (lo trovate in offerta su Amazon) impedisce purtroppo di affrontare tutta la storia con 4 giocatori, costringendo ad affrontare la narrazione da soli o con un altro alleato.

Il lancio del titolo è stato particolarmente burrascoso a causa di notevoli problemi di ottimizzazione, che il team sta cercando di risolvere con nuove importanti patch. Inoltre, a partire da oggi arriverà una nuova modalità cooperativa molto interessante, ufficialmente disponibile a partire dalle ore 17.00 odierne.

WB Games Montréal ha infatti annunciato che la nuova imminente patch aggiungerà l’attesa modalità Heroic Assault per 4 giocatori, la cui immagine promozionale ci svela anche l’arrivo di un iconico villain DC Comics, recentemente apparso anche nell’ultimo film della Suicide Squad.

Gli sviluppatori ci annunciano infatti l’arrivo di «uno sfidante dalle stelle», chiaramente visibile nella nuova immagine promozionale di Gotham Knights: stiamo naturalmente parlando di Starro, il pericoloso villain alieno che metterà a dura prova le abilità della Batfamiglia.

A challenger from the stars arrives in Gotham tomorrow. Don't miss the free update for Heroic Assault tomorrow at 8AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/UD4xt5di3j — Gotham Knights (@GothamKnights) November 28, 2022

L’aggiornamento sarà totalmente gratuito e non richiederà alcun costo aggiuntivo: in Heroic Assault gli eroi dovranno sopravvivere a continui assalti dei nemici in un’arena, arrivando anche a scontrarsi con diversi volti familiari.

Sfortunatamente la co-op per 4 giocatori non sembra ancora destinata ad arrivare per la campagna principale, ma gli utenti potranno comunque divertirsi a collaborare e sopravvivere in questa nuova interessante modalità aggiuntiva.

Non vi resta dunque che tenere d’occhio l’orologio e tenervi pronti al debutto di questo nuovo update gratuito, per poter provare il prima possibile la nuova feature su console next-gen e PC.

Le novità potrebbero inoltre non essere finite qui: durante la campagna alcuni giocatori hanno notato diversi riferimenti ad altri villain, che potrebbero arrivare a invadere Gotham City come parte di futuri DLC.

Nel frattempo, gli autori di Gotham Knights hanno già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A console: grazie alle nuove offerte di lavoro conosciamo anche i primi dettagli sulle feature in arrivo.