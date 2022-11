Gotham Knights Collector’s Edition ora in sconto da Gamestop! Imperdibile!

Se stavate cercando l’occasione perfetta per acquistare la spettacolare Collector’s Edition di Gotham Knights, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Gamestop offre la possibilità di averla a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Dal punto di vista del gameplay, Gotham Knights si presenta come un action RPG affrontabile sia in solitaria che in una modalità cooperativa per due giocatori che offre un sistema di combattimento molto fluido e vicino a quello che abbiamo potuto apprezzare nel corso degli scorsi anni nei prodotti della serie Arkham.

La Collector’s Edition di Gotham Knights comprende la Deluxe Edition del titolo, un DLC esclusivo, uno splendido diorama con i quattro personaggi principali, il certificato di autenticità, una mappa di Gotham City, un esclusivo mediabook di 16 pagine e una spilla.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell’universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell’assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

Oggi potete portarvi a casa la Collector’s Edition di Gotham Knights a soli 249,97€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 299,98€, consentendovi di risparmiare ben 50 euro. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo videogioco a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Gamestop e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.