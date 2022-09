GOG vi regala un nuovo gioco gratis, un FPS egiziano roguelite

È sempre bello giocare senza spendere troppo, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è sempre una cosa piacevole.

La piattaforma di CD Projekt Red, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate ancora su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Giusto qualche giorno fa aveva offerto un nuovo gioco gratis per un periodo illimitato, da riscattare in fretta.

Il titolo si aggiunge dunque all’enorme elenco di giochi gratis offerti dallo store di GOG, che speriamo non smetta mai di regalare giochi gratis.

Il titolo che potete riscattare oggi è Immortal Redneck, un FPS roguelite con un’ambientazione molto particolare.

Immortal Redneck è un FPS ambientato in Egitto con elementi roguelite. Il gioco mescola l’azione da sparatutto in prima persona old school con un gameplay frenetico e un’atmosfera in stile arcade. Il tutto in dungeon generati casualmente, uno skill tree ampissimo, nove classi di personaggio da scoprire… e permadeath.

Per poter iniziare a provare il gioco non dovete far altro che andare a questo indirizzo e riscattare il giveaway.

Una volta completata l’operazione, Immortal Redneck sarà aggiunto automaticamente al vostro catalogo e potrete scaricarlo comodamente tutte le volte che vorrete sul vostro dispositivo preferito.

Ma vi ricordiamo di farlo in fretta, perché Immortal Redneck sarà gratis su GOG solo per 48 ore a partire da oggi.

Se siete in cerca di giochi gratis, ricordatevi che ogni settimana anche Epic Games Store si dà da fare per farvi giocare senza spendere un soldo.

Mentre Prime Gaming ha già svelato i giochi gratis di settembre, e nella corposa lista ci sono nomi di rilievo come Assassin’s Creed.

Su Xbox Game Pass, invece, dovrete dire addio ad alcuni giochi a breve: ecco quelli da finire in fretta.