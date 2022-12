GOG, il nuovo gioco gratis è una piccola, grande avventura fantasy

Quando GOG decide di regalarci un nuovo gioco gratis è sicuramente un momento di gioia per moltissimi giocatori, visto che anche oggi è il turno di una nuova perla da scaricare senza costi aggiuntivi.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077, ci ha spesso abituati ad iniziative di questo tipo, specie per il fatto che queste accadono con una certa regolarità.

Solo pochi giorni fa, infatti, la piattaforma in questione aveva offerto un altro gioco gratis, un’avventura grafica che definire storica è poco.



Senza contare che sempre di recente era stata invece rilasciato un titolo gratuito ideale per chi si voleva spaventare, a cui ora si aggiunge un altro gioco messo a disposizione in forma totalmente gratuita.

Il gioco offerto oggi da GOG è infatti Greak: Memories of Azu, un’avventura fantasy per giocatore singolo a scorrimento laterale con animazioni disegnate a mano.

Guida tre fratelli, Greak, Adara e Raydel, attraverso le terre in guerra di Azur. Alternati al controllo di ciascuno, usando le loro abilità uniche, per sfuggire all’invasione degli Urlag. Greak, protagonista del gioco e fratello minore dei tre, appartiene alla stirpe magica dei Courine, oggi minacciati dagli attacchi di un’altra fazione, gli Urlag. Nel corso del gioco, ti imbatterai nei tuoi fratelli in diversi scenari. In quel momento, si uniranno a te per aiutarti nella tua missione.

Il gioco è infatti completamente gratuito e può essere riscattato – per un periodo di tempo limitato – a questo indirizzo, cliccando sul banner ‘Go to giveaway’. Il titolo è disponibile gratuitamente da venerdì 23 dicembre 2022 alle 15.00, per una durata di 72 ore.

