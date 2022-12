Steam vi regala un gioco gratis, un frenetico sparatutto spaziale

Gli utenti PC in possesso di un account su Steam possono da ora approfittare di un nuovo gioco gratis, che una volta riscattato sarà vostro per sempre.

Gli amanti che preferiscono giocare con mouse gaming e tastiera (che su Amazon proliferano), o anche con i propri controller ma su PC, avranno dunque la possibilità di scaricare un nuovo regalo senza alcun costo aggiuntivo.

Già pochi giorni fa il catalogo Valve aveva fatto un omaggio davvero molto gradito, un nuovo platform fighter in 3D reso disponibile gratis.

Ora, però, è il turno di un gioco completamente diverso, ossia uno shooter spaziale che farà la gioia degli appassionati del genere di appartenenza: stiamo parlando di Space Runaway.

Space Runaway è infatti descritto come un avvincente viaggio intergalattico in stile bullet hell. Navi nemiche, laser e boss enormi vi assaliranno a tutta velocità, in un’esperienza arcade a 16-bit autentica come pochi altri.

Ma non solo: Space Runaway è un gioco indipendente sviluppato da Soleil Ltd. grazie a 110 Industries SA, che presenta 7 livelli unici che metteranno alla prova i vostri riflessi.

Il titolo è incluso anche come mini-gioco arcade all’interno di Wanted Dead, ora disponibile in forma totalmente gratuita.

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e cliccare su ‘Avvia Gioco’ nell’apposito banner che trovate a metà pagina. Dopodiché, non vi resterà altro da fare se non lanciarvi nell’azione intergalattica del titolo in questione.

Restando in tema, vi ricordiamo che su Xbox Game Pass potete scaricare anche Soccer Story, un nuovo e curioso gioco di ruolo che vi porterà a diventare i custodi del calcio.

Ma non solo: Epic Games ha purtroppo da poco pubblicato una brutta notizia che coinvolge anche i giocatori su Steam: difatti, sembra proprio che i server di ben 13 giochi sono stati ufficialmente chiusi.