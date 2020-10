God of War, Santa Monica conferma: su PS5 performance migliorate e salvataggi PS4

PlayStation 5 consentirà di sfruttare la retrocompatibilità con praticamente l’intera libreria di videogiochi per PlayStation 4 – con poche eccezioni. Ma quanto cambieranno le performance nel passaggio da una piattaforma all’altra? Potremo riprendere l’avventura da dove l’avevamo lasciata? A rispondere a questi quesiti in tema God of War è stata direttamente Sony Santa Monica – software house che ha sviluppato le avventure di Kratos.

Con un cinguettio, la compagnia ha prima di tutto fatto sapere che giocando God of War su PS5 avrete accesso a un frame rate fino a 60 fps, scegliendo la modalità Performance dalle opzioni.

Inoltre, potrete trasferire i salvataggi e ricominciare l’avventura esattamente da dove l’avevate lasciata su PS4, portando con voi i progressi. Nello stesso thread, Santa Monica ha confermato il medesimo processo di trasferimento dei salvataggi anche per God of War III Remastered.

You will also be able to transfer your God of War III Remastered saves to the #PS5!

