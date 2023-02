God of War Ragnarok, qualcosa di grosso starebbe per essere annunciato

God of War Ragnarok, l’ultima ed epica avventura di Kratos e Atreus, è uno dei giochi più importanti del 2022, sebbene a quanto pare le sorprese non sarebbero finite.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ha infatti lasciato il segno nel panorama dei titoli disponibili su console PlayStation.

Parliamo del resto di uno dei videogiochi più venduti del 2022, battuto solamente da big che pochi altri titoli possono battere nel corso della loro storia.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, un importante annuncio legato proprio a God of War Ragnarok sarebbe previsto per il Super Bowl LVII.

I fan sperano in un DLC di God of War Ragnarok o magari di una data di uscita del New Game+, dato che Sony Interactive Entertainment ha anticipato che nel corso del Super Bowl LVII ci saranno novità.

Per chi non lo sapesse, lo scontro tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs si terrà domenica 12 febbraio, in quello che è uno degli eventi annuali più seguiti negli Stati Uniti.

I teaser sono stati pubblicati sugli account Facebook e Instagram di PlayStation Canada, oltre al fatto che i colleghi di MP1st hanno ricevuto il seguente messaggio:

PlayStation ha invitato i fan a tenere gli occhi aperti sui suoi canali sociali per ulteriori sorprese e celebrazioni dei giochi PS5 preferiti dai fan. Oggi, i corvi di Odino hanno avvistato un nuovo teaser sui canali Instagram e Facebook di PlayStation Canada, che prevede una bufera di neve su Midgard questa domenica notte. Per vedere come andrà a finire, assicuratevi di sintonizzarvi sulla grande partita questo fine settimana!

Restando in tema, 11 milioni di copie vendute non sono poche e sorprendono anche per un gioco della portata di God of War Ragnarok.

Ma non solo: God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, andando così ad aggiungersi alla pletora di progetti rivolti al piccolo schermo.

Infine, mesi fa Cory Barlog potrebbe aver già confermato lo sviluppo di un sequel di Ragnarok, anticipando anche uno dei temi della storia.