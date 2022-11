God Of War Ragnarok per PS5 e PS4 a un prezzo imperdibile su eBay!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il recentissimo God Of War Ragnarok a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

God of War Ragnarok, opera magna di Santa Monica, non è solo uno dei migliori giochi dell’anno, ma è con ogni probabilità la quintessenza dell’action-adventure moderno e in generale uno dei punti più alti mai raggiunti dal genere.

Coniugare narrazione, evoluzioni del sistema di combattimento, ampliamento delle mappe, solidità dell’intero sistema di gioco, ritmi, qualità e quantità è qualcosa che God of War Ragnarok padroneggia con estrema disinvoltura e maestria, migliorando in toto quanto fatto nel precedente capitolo.

Con God of War: Ragnarok ritornano alcune delle boss fight più arroganti e spettacolari della saga, con nemici colossali, sezioni che richiamano i fasti del passato e rivisitazioni in chiave moderna che hanno rimesso in carreggiata anche questo elemento portante della saga.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che “God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un’operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all’obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console“.

Potete portarvi a casa la versione PS4 di God Of War Ragnarok a soli 49,90€, mentre per quella PS5 è necessario sborsare 10€ in più, vale a dire 59,90€. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un meraviglioso gioco recentissimo a un prezzo super!

