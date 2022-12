God of War Ragnarok, disponibile a sorpresa l’aggiornamento 3.01: ecco cosa cambia

Sony e Santa Monica Studio hanno ufficialmente rilasciato un nuovo aggiornamento per God of War Ragnarok, portando l’ultima esclusiva PlayStation alla versione 3.01 e introducendo alcuni piccoli bugfix per migliorare l’esperienza di gioco.

L’ultima avventura di Kratos e Atreus (che trovate in sconto su Amazon) è sicuramente una delle esperienze videoludiche più importanti e di maggior successo di tutto il 2022, ma il team di sviluppo continua a lavorare duramente per garantire la migliore giocabilità possibile per tutti gli utenti.

L’aggiornamento arriva dunque pochi giorni dopo la versione 3.0, che aveva introdotto l’attesa photo mode: questa volta non si tratta di una patch particolarmente imponente, dato che l’obiettivo era semplicemente sistemare alcuni bug e crash sfuggiti alla precedente versione.

Il changelog ufficiale segnala infatti semplicemente di aver sistemato due crash che potevano capitare occasionalmente durante il gioco, anche se non è chiaro in che modo potessero capitare, e risolto un bug che poteva limitare il progresso del gioco.

Sembra infatti che ci fosse un problema con il checkpoint delle sfide a Muspelheim: se i giocatori sceglievano di riavviare il tutto utilizzando il punto di controllo, in alcuni casi gli utenti non riuscivano a vedere correttamente la spada centrale.

Con la patch 3.01 questo curioso errore dovrebbe però essere stato risolto una volta per tutte, non causando più alcun blocco dei progressi o limitazione durante la risoluzione delle sfide.

⚒️ Patch Notes [v. 03.01] now live! ⚒️ ❄️Fixed a case where the central sword would not show properly if restarting from checkpoint during the challenges in Muspelheim. ️ https://t.co/Htc0t3HkPp — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 14, 2022

Per il momento non sappiamo se siano state inserite ulteriori modifiche nascoste, ma le novità annunciate nel changelog ufficiale si fermano qui: l’aggiornamento 3.01 di God of War Ragnarok è già disponibile per il download da questo momento, su PS5 e PS4.

Naturalmente, se dovessero emergere ulteriori novità particolarmente rilevanti su questa versione, o se dovesse essere annunciata una nuova patch, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

A tal proposito, è stato recentemente rilasciato sul mercato un nuovo HDD Seagate a tema God of War Ragnarok: se siete curiosi di scoprire nel dettaglio questo utile accessorio per la vostra libreria digitale, vi segnaliamo che lo abbiamo testato a fondo nella nostra recensione.

Proprio nelle scorse ore è invece arrivata un’ulteriore ottima notizia per i fan di Kratos: Amazon Prime Video ha ufficialmente confermato di essere al lavoro su una serie TV di God of War, già precedentemente annunciata dalla stessa Sony.