God of War, la serie TV dovrà fare i conti con The Last of Us

God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, una notizia che ha sicuramente messo in allerta gli appassionati del gioco.

Il titolo d’azione e d’avventura di Santa Monica Studio, il cui ultimo capitolo è disponibile anche su Amazon a ottimo prezzo, diventerà uno show con attori in carne e ossa.

Ora, dopo che qualcuno ha elencato i 5 volti perfetti per interpretare il Dio della Guerra, sembra che il direttore creativo di SIE Santa Monica Studio Cory Barlog abbia espresso tutta la sua “paura” nei confronti dello show.

Come riportato anche da Games Radar, Barlog ha spiegato che la pressione è alta per quanto riguarda l’adattamento di God of War su Amazon Prime Video, e che la colpa di tutto ciò è di… The Last of Us.

Barlog ha condiviso il suo amore per la serie HBO The Last of Us. Tuttavia, in qualità di produttore esecutivo dell’adattamento di God of War di Amazon Prime Video, ha anche affermato che il successo della serie di Craig Mazin e Neil Druckmann comporta una certa “pressione”.

Quando un follower gli ha chiesto se sta apprezzando la serie TV di TLOU, Barlog ha elogiato il tutto. «Un lavoro davvero incredibile, umiliante e stimolante, che mi riempie di gioia e felicità per tutti coloro che l’hanno realizzato», ha twittato a proposito della serie.

E ancora: «E non poca pressione, frustrazione e un pizzico di gelosia per il fatto che sia così fottutamente buono. Davvero, quello che stanno realizzando è dannatamente MONUMENTALE. Sono davvero orgoglioso di loro».

Barlog sarà coinvolto nell’adattamento di God of War come produttore esecutivo per Prime Video, dopo che è stato confermato che la serie live action si farà.

Restando in tema, la presidente di Sony Pictures TV Studios ha promesso che lo show farà felici gli appassionati del titolo originale, pur facendo alcune modifiche per conquistare anche i telespettatori che non conoscono la storia di Kratos.

Inoltre, anche il responsabile di Amazon Studios Vernon Sanders ha confermato che la serie TV di God of War dovrebbe far felici tutti i giocatori che hanno giocato l’avventura originale.