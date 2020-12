God of War giocato in prima persona? Sì, è possibile!

God of War di Sony Santa Monica – disponibile su console PlayStation 4 – è stato uno dei giochi più importanti del 2018, portando i giocatori in un viaggio mitologico davvero emozionante.

Nonostante il titolo sia uno degli action adventure in terza persona migliori della passata generazione, alcuni modder hanno pensato che il gioco avrebbe potuto essere migliore, magari inquadrato con una visuale in prima persona. Avete capito bene: l’avventura di Kratos in first person è stato il regalo di fine anno da parte del modder Speclizer.

Il primo sguardo tra loro.

Già autore di alcune mod di Detroit: Become Human e Marvel’s Spider-Man, Speclizer ha ora deciso di cambiare punto di vista del giocatore, permettendogli di vedere con gli occhi di del dio della guerra.

Certo, tutto appare molto diverso – specie le sequenze che approfondiscono il rapporto tra Kratos e Atreus – così come vengono sicuramente a mancare alcuni dei momenti estremamente cinematografici dell’avventura principale (specie durante i combattimenti tra il protagonista e i suoi avversari).

Nel video sottostante è possibile ammirare anche la sequenza in cui i due protagonisti spargono le ceneri di Faye in cima alla montagna.

Ricordiamo anche che Kratos è tornato sorprendentemente di tendenza su Twitter, ma la motivazione è purtroppo slegata dal sequel del gioco, mostrato al mondo diversi mesi fa e in uscita nel corso del 2021, ovviamente su console PS5.

God of WarIl primo capitolo della serie è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel, atteso genericamente durante il prossimo anno, porterà Kratos e figlio nelle lande del nord.