Gli autori di Limbo e Somerville cambiano casa: la nuova acquisizione è ufficiale

Jumpship, lo studio che ha creato Somerville e fondato dagli autori di Limbo e Inside, ha appena confermato una nuova importante operazione di mercato proprio a pochissime ore di distanza dalla release della loro ultima fatica.

Proprio nella scorsa giornata è stato infatti rilasciato globalmente Somerville, la suggestiva avventura realizzata per console Xbox e PC e disponibile gratuitamente anche su Game Pass (lo trovate in sconto su Amazon), rappresentando dunque il lancio del primo titolo realizzato dal nuovo studio di sviluppo.

Nella nostra recensione dedicata vi abbiamo raccontato che si tratta di un sorprendente passo indietro rispetto a Limbo e Inside, ma evidentemente la potenza suggestiva e il lavoro svolto devono aver comunque convinto un importante gruppo svedese ad accogliere lo studio di sviluppo.

Come riportato da VGC, Jumpship ha infatti ufficializzato di essere stato acquisito da Thunderful Group: non sono state svelate le cifre di questo accordo, ma l’affare dovrebbe essere completato formalmente nelle prossime ore.

L’accordo prevede che Jumpship mantenga la propria autonomia creativa, con l’obiettivo di permettere loro di continuare a creare «giochi narrativi di prima classe incentrati sulla storia». Inoltre, Dino Patti, figura chiave dello studio e della creazione dei precedenti titoli, non solo rimarrà all’interno dello studio, ma avrà anche un ruolo importante all’interno del gruppo.

Thunderful intende infatti fare di Dino Patti il proprio strategic advisor, confermando di avere molta fiducia nel talento e nel potenziale che lo studio di Somerville potrà offrire in futuro, con nuove esperienze narrative.

Il tempismo dell’ultima operazione di mercato è sicuramente curioso, ma non possiamo che tenere d’occhio i progressi del team e augurarci che l’acquisizione riesca davvero a regalarci presto produzioni incentrate sulla storia che possano coinvolgerci. Proprio come gli autori erano riusciti a fare, ai tempi in cui si trovavano in Playdead, Limbo e Inside.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire di persona la loro ultima suggestiva avventura, vi ricordiamo che Somerville è già disponibile gratis senza costi aggiuntivi su Xbox Game Pass, insieme a un’altra piccola perla realizzata da Obsidian.

E se siete curiosi di scoprire quali saranno i nuovi giochi in arrivo, Microsoft ha già confermato la lista completa di giochi gratis disponibili nella seconda metà di novembre.