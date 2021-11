Gli auricolari JayBird Vista, resistenti ed affidabili, oggi sono al miglior prezzo!

Gli auricolari bluetooth sono diventati degli strumenti molto importanti nella nostra quotidianità. Che siano per ascoltare musica, oppure poter ascoltare l’audio dei nostri videogiochi preferiti, le soluzioni sono tantissime per quanto riguarda questo settore. Oggi potete acquistare gli auricolari bluetooth JayBird Vista ad un prezzo incredibile, grazie alle offerte Early Black Friday di Amazon.

Gli auricolari JayBird Vista sono comodi da portare in giro per via delle dimensioni contenute, ma soprattutto la custodia compatta a basso profilo che rende semplice e pratico trasportarle, ed ovviamente ricaricarle dopo le 16 ore di autonomia.

La particolarità di questi auricolari è sicuramente quella di essere totalmente impermeabili. Quindi i JayBird Vista sono perfetti se fate attività fisica ad esempio, perché la struttura impermeabile e anti-sudore ipx7 può sopportare tutte le condizioni atmosferiche e di allenamento.

Ed ovviamente sono molto comodi, perché con gli inserti in gel intercambiabili, disponibili in tre misure, JayBird Vista garantiscono una vestibilità sicura e confortevole, sono leggeri, e sembrerà quasi di non indossarli. Solo per oggi potete acquistarli per soli €119,99 al posto dei €184,99 del prezzo di listino, con un risparmio del 35% di sconto.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon