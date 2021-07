Giugno 2021: Classifica Recensioni degli Utenti

Siamo finalmente arrivati al tanto atteso annuncio della recensione vincitrice del mese. Prima di lasciarvi alla classifica qui sotto riportata desideriamo ringraziare calorosamente quanti hanno deciso di partecipare. Detto ciò, la giuria ha decretato la seguente classifica finale:

Classifica recensioni del mese di Giugno 2021:

Lacuna di diennea2 -> 24 pts R-Type Final 2 di Mr. Jim Oak -> 22 pts Cloudpunk + City of Ghosts di The_BACH -> 20 pts Welcome to Elk di Crimson King – > 18 pts Squad Killer di Pey j -> 15 pts TemTem di gennaro4 -> 15 pts 0 Degrees di beachild -> 11 pts Fight N’Rage di Yang Xiao Long -> 11 pts Ninja Gaiden Master Collection di malandrins94 -> 8 pts Vaporum Lockdown di Pey j -> 6 pts Hellbreachers a cura di sbirulo -> 4 pts Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Boox DX di manuel99 -> 2 pts

Da questo mese in poi, il vincitore ha diritto a richiedere il grado di Supporter, che resterà attivo per un mese, e in caso si sia già Supporter, lo status verrà prolungato di un mese.

Vi ricordiamo che per vedere pubblicate le vostre recensioni, non dovete fare altro che inviarle alla mail: recensionispaziogamesforum@gmail.com, ad ogni modo in questa sezione del nostro forum troverete tutti i dettagli.

Ci rivediamo a Luglio e come sempre, un caloroso in bocca al lupo a tutti quanti!