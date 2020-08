Un gioco mobile di Tom & Jerry sta spopolando in Asia

Siamo ormai abituati a vedere operazioni di grande successo in Asia che probabilmente dalle nostre parti non avrebbero la minima fortuna, e viceversa.

E forse è questo il caso del gioco mobile di Tom & Jerry disponibile dal maggio 2019 in Cina e da oggi nel Sud Est asiatico.

Come racconta l’analista Daniel Ahmad, il titolo è stato pubblicato dall’editore cinese NetEase, che ha collaborazioni attive con sviluppatori occidentali come Bungie e Quantic Dream, nonché Blizzard per l’imminente Diablo Immortal.

The game is now out in Southeast Asia if anyone wants to try it out. https://t.co/PsZrmIgMBM — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 24, 2020

Tom & Jerry: Chase di un multiplayer 1v4 asimmetrico sulla falsa riga di Dead by Daylight, per quanto i toni siano completamente differenti.

Nonostante abbia visto la sua popolarità in Occidente calare col tempo, Tom & Jerry ha avuto un successo inaspettato (per i nostri parametri, almeno) su Android e iOS da quelle parti.

Il gioco ha raggiunto a gennaio 2020 quota 100 milioni di utenti registrati, risultando così un successo da esportare per l’editore.

A detta di Ahmad, le ragioni per il successo del prodotto sono da riscontrarsi in alcuni aspetti. Il primo è il mantenimento delle animazioni 2D originali, che infatti hanno un look davvero intrigante.

Inoltre, c’è una barriera all’ingresso molto bassa per quanto riguarda il gameplay, e vengono aggiunte modalità ed eventi di continuo, da cui i giovani vengono attirati grazie a partnership con opinion leader locali.

Per il momento, non è in programma un lancio in Europa e ad oggi, nonostante ci sia già una pagina dedicata su Google Play, non è disponibile neppure in Inglese.