Gioco gratis di Epic Games Store cambia studio e lancia DLC

Surviving Mars, city builder di Haemimont Games lanciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One non riceveva da tempo nuovi aggiornamenti, e da tempo sembrava caduto in un mortifero sonno senza risveglio.

Fortunatamente per i fan del gioco, le cose sembrano destinate a cambiare presto, poco dopo l’annuncio che ha visto Surviving Mars tra i titoli offerti gratuitamente dall’Epic Games Store.

Vi ricordiamo, a proposito, che il gioco sarà riscattabile gratuitamente solo dall’11 al 18 marzo, dunque affrettatevi ad approfittare dell’ultima offerta dell’iniziativa di Epic Games Store partita nel 2018.

I colleghi di GamesRadar+ ci segnalano oggi diverse novità annunciate dal publisher del gioco, Paradox Interactive, che ha comunicato il passaggio delle redini dello sviluppo al team di Abstraction Games, che si è occupato, tra le altre cose, di fornire supporto allo sviluppo di Mass Effect: Legendary Edition.

Non solo: il nuovo team, per celebrare l’evento, ha rilasciato un primo update, denominato “The Tourism Update“, che stando agli sviluppatori sarà soltanto l’inizio del nuovo ciclo vitale di Surviving Mars.

Di seguito vi riportiamo il trailer.

Il nuovo aggiornamento consente ai turisti di dare una valutazione alle loro vacanze, aiutando così i giocatori ad ottenere nuove ricompense e nuovi finanziamenti, oltre che un maggiore numero di turisti.

Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Surviving Mars, scritta dal nostro Adriano Di Medio.

Vi ricordiamo che Surviving Mars è attualmente disponibile anche in versione console su PlayStation 4 e Xbox One, oltre che per PC.