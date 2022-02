Giochi Xbox a prezzo stracciato su Amazon! Si parte da 2,99€!

Anche oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, ci sono sicuramente quelle relative ai prodotti Xbox, con tantissimi titoli in formato digitali acquistabili a prezzi davvero eccezionali a partire da 2,99€.

Ad esempio, per soli 7,49€, rispetto agli usuali 29,99€ di listino, potete portarvi a casa il bundle Metro Redux, che comprende le versioni rimasterizzate di Metro 2033 e Metro: Last Light. Il giocatore, nei panni di Artyom, si troverà a esplorare la metropolitana di Mosca, immergendosi in uno dei mondi di gioco più suggestivi mai creati e affronterà gli orrori dell’Apocalisse russa.

Nella nostra recensione, dove il titolo si era aggiudicato un eccellente 8,5, avevamo affermato che «la Metro Redux Edition è un esempio da seguire per quanto riguarda i remaster dei giochi. I programmatori di 4A non solo sono riusciti ad ottenere 60 fps granitici sulle nuove console, ma hanno anche preso il loro primo titolo e l’hanno aggiornato al punto da avvicinarlo a Last Light, rendendo l’esperienza più godibile e il tutto molto più bello da vedere».

Piuttosto interessante anche Wasteland 3: Colorado Collection, proposto a soli 29,99€, rispetto agli usuali 49,99€. Nel gioco vestirete i panni di un membro di una squadra ranger, ritrovandovi immersi in un Colorado post-apocalittico in cui il ghiaccio ha fatto piazza pulita della civiltà umana.

Si tratta di un’occasione imperdibile per recuperare tanti titoli Xbox risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto! Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

