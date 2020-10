Giochi Nintendo Switch: le migliori offerte Amazon

Nintendo Switch è una console con una libreria di videogiochi davvero imponente e che offre tantissimi titoli appartenenti ai generi più disparati. Ovviamente, vista la vasta scelta, una persona potrebbe restare piuttosto spesata e, proprio per questo motivo, oggi abbiamo deciso di proporvi la nostra selezione dei titoli più interessanti attualmente proposti a prezzo scontato sul popolare store online Amazon.

Non possiamo che iniziare con The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, uno dei titoli di lancio nonché uno di quelli più apprezzati per la console ibrida della grande N. La novità più importante, rispetto ai precedenti capitoli della serie, è l’introduzione di un mondo completamente open-world che potrete esplorare liberamente.

Il prodotto offre una quantità davvero industriale di cose da fare. Infatti, lungo la strada affronterete nemici giganteschi, caccerete animali selvatici e raccoglierete il cibo e le pozioni che vi servono per sopravvivere. Potreste aver bisogno di varie tenute e dell’equipaggiamento adatto, dover indossare degli abiti caldi per proteggervi dal freddo o dei vestiti più leggeri quando sarete nel deserto. Alcuni abiti hanno anche effetti speciali che possono rendervi, per esempio, più veloce e furtivo.

Solitamente The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild viene proposto a 69,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 54€.

Passando ad un’altra icona classica Nintendo troviamo Super Mario Odyssey, che vede il nostro eroe ancora una volta alle prese con il malvagio Bowser. Mario può ora contare su tutta una serie di nuove mosse e abilità, come lanci o salti che sfruttano il cappello. Può persino impossessarsi di personaggi e oggetti, per possibilità di gameplay incredibili e mai sperimentate prima. Per la prima volta nella storia della serie, il nostro eroe potrà quindi tramutarsi in Goomba, Pallottolo Bill ed altri nemici storici grazie a Cappy, un nuovo amico dai poteri incredibili.

Solitamente Super Mario Odyssey viene proposto a 59,99€, ma oggi potrete acquistarlo a 50,72€.

