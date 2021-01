Giochi in offerta su Green Man Gaming: si parte da meno di 4€!

Il popolare store digitale Green Man Gaming propone tantissimi videogiochi per PC a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Inoltre, usando il codice PAYYAY potete usufruire di un ulteriore sconto del 18%. Ad esempio, in Dragon Ball Z: Kakarot, che potete acquistare a soli 20,16€, con uno sconto del 66% sul prezzo di listino, ripercorrete la storia di Goku e dei guerrieri Z. Oltre a rivivere battaglie memorabili, potrete esplorare il mondo di Dragon Ball Z cacciando, pescando, mangiando e allenandovi con Goku, Gohan, Vegeta e gli altri.

Se non l’avete ancora fatto vostro, è giunto il momento di acquistare Dark Souls: Remastered, versione rimasterizzata in alta risoluzione del titolo originale, che trovate ad appena 17€, rispetto ai 39,99€ di listino. Piuttosto interessante anche il recente The Dark Pictures Anthology: Little Hope, horror di stampo cinematografico nel quale quattro studenti del college e il loro professore si ritrovano isolati nella città abbandonata di Little Hope. Intrappolati in una nebbia impenetrabile, dovranno fuggire da agghiaccianti visioni del passato e scoprire quale forza malvagia muove le apparizioni, prima che le loro anime vengano trascinate una a una all’inferno. Solitamente The Dark Pictures Anthology: Little Hope viene proposto a 29,99€, ma oggi potrete averlo a soli 17,84€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Green Man Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC tra gli sconti del portale Green Man Gaming. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione