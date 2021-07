Giochi e statuette Ubisoft con sconti sino al 54% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 9 luglio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai giochi Ubisoft, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi Assassin’s Creed Valhalla, che attualmente potete portarvi a casa a soli 43,99€, rispetto ai 55€ usuali di listino, con uno sconto del 20%.

Dodicesimo capitolo dell’apprezzata serie, Assassin’s Creed Valhalla vi porterà nell’Europa del IX secolo, portandovi da una Norvegia sovraffollata all’Inghilterra. Vestirete i panni di Eivor, leader di un’intrepida banda di vichinghi. Il prodotto offre ampie ambientazione da esplorare, tanti nemici da affrontare e diversi modo per personalizzare il proprio personaggio.

Piuttosto interessante anche Immortals Fenyx Rising, apprezzato action adventure proposto a 32,99€ nel quale vestirete i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli dei dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un Dio.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi Ubisoft tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon: sconti sui giochi Ubisoft

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon