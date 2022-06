Quali sono i giochi dove si cerca di barare di più con trucchi e cheat? Ecco la strana classifica

Se come chi vi scrive siete cresciuti negli anni Novanta (ma anche prima, in realtà), probabilmente avete sentito fino alla noia le parole chiave trucchi e cheat. Oppure più genericamente “codici”. All’epoca, infatti, c’erano addirittura riviste apposite che permettevano di scoprire dei trucchi che consentivano di barare e rendersi il percorso più facile.

Addirittura, ricorderete dispositivi come “action replay”, delle cartucce da collegare a console come la prima PlayStation per consentire l’inserimento di stringhe alfanumeriche che forzassero determinati contenuti all’interno del gioco: vi ritrovavate così con Squall in Final Fantasy VIII (trovate su Amazon la rimasterizzazione) con 9999 HP durante l’esame SeeD, o con Solid Snake armato di munizioni infinite.

Si trattava più che altro di modi di divertirsi in modo “improprio” con giochi che si erano già spolpati all’infinito, anche se qualcuno si dedicava a barare e usare cheat e trucchi anche nelle sue prime run, di fatto rovinandosi l’esperienza di gioco.

Per quali giochi si cercano più trucchi online?

Oggi, trucchi e cheat hanno un significato molto diverso: spesso, infatti, si cerca di barare soprattutto in videogiochi online, per prevalere su altri giocatori che stanno magari giocando onestamente, con il risultato di rovinare l’esperienza di tutti. Per fortuna, i publisher sono molto severi contro i cheater e i ban che vengono emessi nei loro confronti sono di solito senza appello.

In questo contesto, il sito Spades Challenge ha messo insieme uno strambo studio per stilare la classifica dei giochi dove si cerca di barare più spesso. L’iniziativa, svolta sul mercato del Regno Unito, ha messo insieme le ricerche su Google da parte dei videogiocatori, rilevando quali sono i nomi più digitati per andare a caccia di trucchi.

I giochi per cui si cercano più trucchi

Nonostante sia ormai quasi decennale, il gioco per cui si cercano più trucchi è GTA V: nel Regno Unito si registrano in media 103.600 ricerche mensili per trovare su Google dei trucchi per il gioco. Lo insegue un altro sempreverde, The Sims 4, con 62.600 ricerche medie mensili – e, ammetto, in passato potrei o non potrei aver usato dei codici su The Sims per rendere il mio Sim più felice, mentre cercavo di fargli fare la carriera dei suoi sogni in Polizia.

Chiude il podio GTA San Andreas, molto distanziato, con 27.300 ricerche medie mensili per cheat.

La classifica completa è quella che segue, dove troviamo tantissimi esponenti della saga Grand Theft Auto ma anche produzioni molto recenti come Valheim – forte del boom avuto qualche mese fa.

# Gioco Ricerche mensili medie per cheat 1 GTA V 103.600 2 The Sims 4 62.600 3 GTA San Andreas 27.300 4 Red Dead Redemption 2 17.700 5 Little Alchemy 9.500 6 Scrabble Go 5.500 7 Valheim 5.300 8 GTA Vice City 4.300 9 Little Alchemy 2 3.300 10 GTA IV 2.800

A proposito della saga Grand Theft Auto, in queste ore vi abbiamo riferito anche le dichiarazioni di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, che si è detto perplesso di fronte all’idea di inserire giochi del day-one nei cataloghi on demand, come accade per i titoli Microsoft su Game Pass.