Come da tradizione, i giocatori stanno già spaccando le TV con Nintendo Switch Sports

Ve lo ricorderete tutti: quando Wii Sports arrivò sul mercato e divenne un fenomeno assoluto su Nintendo Wii, dopo il debutto di fine 2006, ad accompagnare il divertimento c’erano anche alcuni episodi abbastanza funesti – più che altro per i televisori. Molti, infatti, dimenticavano di indossare correttamente il laccetto protettivo, con il risultato che i controller Wii Mote finivano per volare contro le TV, distruggendole.

Ebbene, sono servite solamente ventiquattro ore perché anche il neo-arrivato Nintendo Switch Sports replicasse l’impresa.

Analizzato sulle nostre pagine da Silvio Mazzitelli, come potete vedere nella recensione completa, il gioco permette di sfruttare i controller Joy-Con (li trovate in parecchi colori su Amazon) come sensori di movimento per divertirsi con molti sport virtuali: si va dal calcio al tennis, con quest’ultimo che è al centro del primo episodio sfortunato che ha visto protagonista il gioco.

Ricordate di legare i Joy-Con al polso con Nintendo Switch Sports!

Durante una sessione armato di racchetta virtuale, infatti, lo streamer 63man (via VGC) stava trasmettendo una partita a Nintendo Switch Sports ai suoi follower. Tuttavia, come potete notare stava utilizzando i Joy-Con senza la parte dorsale che permette di applicare un laccetto posteriore e di legarseli al polso: il risultato è che, ben presto, quello rosso gli è volato via dalla mano destra, finendo contro il monitor e spaccandolo.

Potete vedere lo sfortunato episodio nella clip di seguito.



Nella nostra recensione di Nintendo Switch Sports, abbiamo spiegato come «i sei sport presenti in questo pacchetto iniziale (in attesa dei futuri contenuti aggiuntivi) riescono a offrire una discreta varietà e tanto divertimento, soprattutto in multiplayer locale. Il gameplay si mantiene semplice e intuitivo, ma con qualche meccanica un po’ più avanzata da apprendere con l’esperienza», lodando la capacità di Nintendo di reinventare gli sport rappresentati per adattarli alla fruizione attraverso i Joy-Con.

Certo, sarebbe meglio ricordarsi sempre di legare i Joy-Con al polso per evitare voli imprevisti – che di solito si traducono nel 100% dei casi nell’impatto contro qualcosa di delicato. A meno che, ovviamente, non smaniate all’idea di acquistare un nuovo televisore, ma in quel caso ci sono modi meno appariscenti di una partita a tennis su Nintendo Switch Sports per mandare in pensione il vecchio.