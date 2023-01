Giocare alle esclusive PS5 in auto? Ora è possibile

La joint venture tra Sony e Honda ha mostrato il nuovo modello EV durante la presentazione di Sony al CES 2023 di Las Vegas.

La prima auto elettrica nata dalla collaborazione dei due colossi nipponici si chiama Afeela ed è stata presentata al pubblico con la possibilità di far giocare i passeggeri a Horizon Forbidden West (che trovate su Amazon a prezzo molto basso).

L’Afeela è infatti un gioiello di tecnologia: l’EV includerà oltre 40 sensori, tra cui telecamere, radar, ultrasuoni e lidar, che dovrebbero consentire all’auto elettrica di guidare autonomamente.

Come riportato da The Gamer, Sony ha mostrato il suo prototipo sul palco del keynote del CES 2023, mostrando le schermate di Horizon Forbidden West sui display posti davanti ai sedili posteriori dell’auto.

Izumi Kawanishi, presidente di Sony Honda Mobility, ha parlato in precedenza della volontà di competere con aziende del calibro di Tesla per sfruttare i punti di forza di Sony, come ad esempio l’intrattenimento, affermando che incorporare PS5 nelle proprie auto è “tecnologicamente possibile”.

Parlando al Financial Times a novembre, Kawanishi ha spiegato che Sony-Honda vuole mettere i contenuti al primo posto, ma che «per godersi lo spazio in auto, bisogna renderlo uno spazio in cui non è necessario guidare», con la guida autonoma come soluzione a questo problema.

Nel frattempo, sul palco del CES 2023, il CEO di Sony Honda Mobility Yasuhide Mizuno ha dichiarato che l’auto utilizzerà l’esperienza di Sony nei settori dell’intelligenza artificiale, dell’intrattenimento, della realtà virtuale e della realtà aumentata per creare un EV unico.

«Afeela rappresenta il nostro concetto di relazione interattiva in cui le persone provano la sensazione di una mobilità interattiva e in cui questa può rilevare e comprendere le persone e la società utilizzando le tecnologie di rilevamento e di intelligenza artificiale», ha dichiarato Mizuno.

L’Afeela avrà un prezzo di fascia alta e sarà in concorrenza con i veicoli elettrici di BMW, Volvo e Audi. Nota: durante la presentazione è stato anche mostrato brevemente anche un tema di Spider-Man, cosa questa che lascia intendere anche la compatibilità con l’open world di Insomniac.

Sony ha dichiarato che offrirà servizi di abbonamento per la sua auto, per cui i proprietari dovranno probabilmente pagare dei canoni mensili per accedere a tutte le funzionalità disponibili nel software.

La conferenza della scorsa notte non ha dunque visto alcun annuncio per il nuovo modello di PS5, come era del resto ampiamente prevedibile.

Parlando ancora di novità, Sony ha annunciato anche Project Leonardo, un nuovo kit controller studiato per favorire l’accessibilità su PS5.