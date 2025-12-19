Il mondo del gaming in mobilità sta per fare un salto di qualità inaspettato, questa volta lontano dalle console portatili tradizionali. Sony Honda Mobility ha svelato che la sua prima automobile elettrica, l'Afeela 1, integrerà nativamente PlayStation Remote Play nel sistema di infotainment di bordo, permettendo ai passeggeri di streammare i propri giochi da PS4 e PS5 direttamente dai display del veicolo.

Afeela 1 rappresenta il primo prodotto concreto della joint venture nata nel 2022 tra il colosso giapponese dell'elettronica e il gigante automobilistico. Il debutto commerciale è previsto per il 2026 in California, con una disponibilità inizialmente limitata al mercato nordamericano prima di un'eventuale espansione globale.

La scelta di integrare PlayStation Remote Play non è casuale: Sony punta a trasformare l'abitacolo in uno spazio di intrattenimento premium, sfruttando il suo ecosistema gaming già consolidato.

Dal punto di vista tecnico, il sistema funzionerà attraverso l'Afeela In-Vehicle Infotainment, richiedendo però una console PS4 o PS5 attiva a casa per poter effettuare lo streaming remoto.

È importante precisare che questa implementazione di Remote Play è distinta dal cloud gaming offerto tramite PlayStation Plus: non si tratta quindi di streaming diretto dai server Sony, ma della tecnologia che permette di giocare i titoli installati sulla propria console domestica attraverso una connessione internet stabile. I passeggeri dovranno quindi portare con sé un DualSense o DualShock per controllare i giochi.

L'integrazione prevede display dedicati e un sistema audio premium ottimizzato per l'esperienza videoludica, suggerendo un investimento significativo nella qualità dell'output audiovisivo.

Resta da vedere come Sony Honda gestirà questioni pratiche come la latenza di input durante la guida in movimento, il consumo dati mobile e le restrizioni di sicurezza che potrebbero limitare il gaming al solo conducente quando il veicolo è parcheggiato.

"L'introduzione di PS Remote Play incarna la visione di Afeela per la mobilità: trasformare lo spazio di viaggio in uno coinvolgente ed emozionante", ha dichiarato Izumi Kawanishi, representative director, president e COO di Sony Honda Mobility.

"Attraverso questa integrazione, stiamo elevando l'intera esperienza di viaggio del cliente a un livello di intrattenimento senza precedenti", ha aggiunto il dirigente.

Il tentativo di Sony Honda non rappresenta una novità assoluta nel settore automobilistico. Nel 2022 BMW aveva annunciato l'integrazione di casual gaming nelle proprie vetture, controllabile tramite smartphone, mentre Tesla aveva fatto ancora più rumore promettendo l'integrazione completa di Steam nei suoi veicoli elettrici.

Quest'ultima iniziativa si è però rivelata un fallimento: dopo soli 18 mesi dal lancio, Elon Musk ha fatto marcia indietro eliminando la funzionalità, probabilmente a causa di problemi tecnici e scarso utilizzo da parte degli utenti.

La vera sfida per Sony Honda sarà dimostrare che l'integrazione del gaming automobilistico può andare oltre l'effetto novità. Mentre i casual game su BMW e l'esperimento Steam di Tesla puntavano su esperienze sostanzialmente limitate o tecnicamente complesse, PlayStation Remote Play offre accesso all'intera libreria personale del giocatore, dai titoli AAA agli indie, sfruttando hardware già posseduto.

Tuttavia, la necessità di una console domestica accesa e di una connessione stabile potrebbe limitarne l'appeal rispetto a soluzioni cloud pure.